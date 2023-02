Obras de Carlos Saramago expostas no Centro Cultural de Mação

Câmara Municipal de Mação vai apresentar obras adquiridas ao pintor que luta contra um cancro galopante que já lhe roubou uma mão e o ante-braço.

Vai ser inaugurada a 4 de Fevereiro, no Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, a exposição “Carlos Saramago - Artista Maçaense (do) Fantástico”, que envolve a apresentação pública das obras adquiridas pela Câmara Municipal de Mação ao artista plástico ao longo dos anos. São vários estilos, vários tipos de pintura, algumas de paisagens e locais do concelho e muitas surrealistas. Descrito por muitos como “fantástico”, a sua arte vai além do realismo numa interpretação única de momentos, pessoas, da sociedade e da vida do próprio artista.

A inauguração decorre pelas 16h30, na Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira. A exposição vai ficar patente todo o mês de Fevereiro e pode ser visitada nos dias úteis, das 9 horas às 17h30, e ao sábado das 14 horas às 17h30.

Carlos Saramago é natural de Mação apesar de ter nascido em Abrantes. O artista recebeu O MIRANTE a 4 de Janeiro, na sua casa e atelier à entrada da vila numa altura em que um cancro que o persegue há anos está numa das fases mais difíceis. Carlos Saramago nasceu com uma doença rara de pele - epidermólise bolhosa distrófica crónica - e luta contra o sexto cancro que há um ano lhe roubou a mão direita e o antebraço. Mesmo com as restrições que a doença lhe impõe Saramago não atira o pincel ao chão. “Quero continuar a estrada porque ainda não fiz a obra de arte da minha vida”, concluiu.