Torneio de petanca no Granho em Fevereiro

O Grupo Desportivo do Granho está a dinamizar o “Torneio Aberto Triplette”. Trata-se de uma prova de petanca disputada entre equipas de três jogadores que acontece a 12 de Fevereiro, às 09h00, na aldeia do concelho de Salvaterra de Magos. O grupo desportivo está a aceitar inscrições até 11 de Fevereiro às 17h00.

O jogo, de origem francesa, pressupõe a existência de um campo ao ar livre com 15 metros de comprimento e quatro metros de largura. O objectivo é, através do lançamento de uma série de bolas metálicas, ficar o mais próximo possível da pequena bola de madeira que foi lançada previamente por um jogador.