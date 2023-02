Visitas guiadas evocam antigo comércio de Santarém

A exposição de rua ‘Vamos ver as montras’ está em exibição no centro histórico de Santarém, exibindo imagens em grande formato de antigos estabelecimentos comerciais.

A exposição de rua ‘Vamos ver as montras’, no centro histórico de Santarém, vai ser o mote para três visitas guiadas, tendo a primeira sido realizada na manhã de sábado, 28 de Janeiro. Como cicerone está o historiador e funcionário municipal José Raimundo Noras, responsável pela pesquisa e pelos textos que lembram o contexto das antigas lojas da cidade já desaparecidas.

As visitas guiadas continuam nos dias 25 de Fevereiro e 25 de Março, sempre nas manhãs de sábado, a partir das 10h00. A iniciativa é organizada pela Câmara de Santarém, em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços - ACES Santarém e a participação é gratuita, sendo no entanto necessária inscrição prévia através do endereço de email: jose.noras.ext@cm-santarem.pt.

“Durante o passeio vai ser recordada uma época em que o coração da cidade era ocupado na totalidade por dezenas de pequenos estabelecimentos e alguns armazéns que ofereciam uma imensa variedade de artigos que satisfaziam as necessidades da população local e atraiam igualmente clientes vindos das proximidades”, refere o município de Santarém em nota de imprensa.