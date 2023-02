AHEAD Clube Ténis distinguido como Clube Platina

Depois de ter sido considerado Clube Platina, por parte da Associação de Ténis de Lisboa, a distinção mais alta atribuída por essa entidade, o AHEAD Clube Ténis, de Alverca do Ribatejo, esteve representado no Chipre onde disputou um torneio de Tennis Europe de Categoria 2. Na Herodotou Tennis Academy o jovem João Morgado foi superior e conquistou o título de singulares. João Lopes só cedeu frente ao quinto classificado da prova e em pares a dupla de Alverca só perdeu frente a uma forte dupla italiana no super tie-break.