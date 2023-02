CLAC e 20KM Almeirim vencem Regional Sub 18 de Inverno em atletismo

A pista de Almeirim e a Nave Desportiva de Alpiarça receberam o Campeonato Regional Sub 18 de Inverno e pista coberta. As provas longas disputaram-se ao ar livre em Almeirim, enquanto as provas mais curtas e os concursos decorreram em Alpiarça. Estiveram em competição cerca de 130 atletas em representação de 17 clubes. A Associação 20 km de Almeirim venceu colectivamente em femininos e o CLAC do Entroncamento triunfou em masculinos.

Os campeões individuais foram: 300 M Fem. - Lúcia Martinha (CP Alcanena); 300 M Masc. - Pedro Tavares (CLAC); 1500 M Fem. - Luísa Burguete (CB Abrantes); 1500 M Masc. - Francisco Jogo (UDZ Alta); Altura Fem. - Beatriz Miguel (UFC Tomar); Comprimento Fem. - Ana Silva (SC Abrantes); Peso Fem. - Beatriz Miguel (UFC Tomar); Comprimento Masc. - Miguel Costa (CLAC); 60 M Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); 60 M Masc. - Dinis Neves (SC Abrantes); 3000 M Marcha Fem. - Sofia Fernandes (CN Rio Maior); 800 M Fem. - Margarida Pereira (UFC Tomar); 800 M Masc - Pedro Tavares (CLAC); 3000 M Fem. - Maria Inês Rufino (CDE Movimento); 3000 M Masc. - Francisco Jogo (UDZ Alta); Vara Fem. - Inês Saldanha (UFC Tomar); Altura Masc. - Rafael Deboeuf (GA Fátima); Vara Masc. - João Apolinário (A20KM Almeirim); Triplo Fem. - Camila Silva (GA Fátima); 60 M Barr. Masc. - Tiago Bento (CN Rio Maior); Peso Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); Triplo Masc. - Guilherme Mendonça (UDZ Alta ); 60 M Barr. Fem. - Lúcia Martinha (CP Alcanena).