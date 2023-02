Corta Mato Escolar na Escola EB 2/3 D. João ll

Foram 234 os alunos da Escola EB 2/3 D. João ll e da Escola Secundária Sá da Bandeira que participaram, no dia 25 de Janeiro, no tradicional Corta Mato Escolar, organizado pelo Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira. A competição abrangeu os escalões de Infantis A femininos e masculinos, Infantis B femininos e masculinos e Iniciados femininos e masculinos. Os vencedores vão representar o agrupamento no Corta Mato Distrital, que vai decorrer no dia 16 de Fevereiro, em Almeirim.