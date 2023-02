Duas jovens do Vitória de Santarém nos trabalhos da selecção sub-17 de futsal

Maria Machado e Inês Oliveira foram convocadas para um estágio que se realizou no Luso

Maria Machado e Inês Oliveira, atletas do Vitória de Santarém, foram convocadas para um estágio da selecção nacional sub-17 de futsal que se realizou entre os dias 15 e 18 de Janeiro, no Luso. Maria Machado, de 16 anos, joga na posição de ala e representa há sete épocas o clube escalabitano, onde se iniciou na prática do futsal no escalão de benjamins. Inês Oliveira, de 14 anos, joga ainda na equipa de infantis do Vitória de Santarém integrando o lote de capitães de equipa.

Presente no estágio no Luso esteve também Leonor Meneses, coordenadora técnica para o futsal feminino e treinadora da equipa sénior do Vitória de Santarém, que na qualidade de seleccionadora distrital da categoria acedeu ao convite da Federação Portuguesa de Futebol para acompanhar de perto os trabalhos da equipa técnica nacional.

Com esta convocatória sobe para nove o número de atletas do Vitória de Santarém já convocados para as diversas selecções nacionais jovens. Nas suas redes sociais o Vitória de Santarém deu os seus “parabéns a todos os técnicos, colegas de equipa, encarregados de educação e demais agentes que vêm contribuindo para a formação futsalística” das duas jovens que “mais uma vez demonstraram que, para quem representa o Vitória Clube de Santarém, todos os sonhos são possíveis”.