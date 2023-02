Minuto de silêncio no Cartaxo pela morte de João Barroca

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O executivo da Câmara do Cartaxo cumpriu, na reunião de quinta-feira, 19 de Janeiro, um minuto de silêncio pelo falecimento de João Manuel Barroca, antigo jogador de futebol e treinador do Sport Lisboa e Cartaxo. O minuto de silêncio foi proposto pelo presidente do município, João Heitor, que lembrou João Manuel Barroca como uma “figura da terra pela sua dedicação ao desporto”. Faleceu na sexta-feira, 13 de Janeiro, aos 76 anos. O funeral realizou-se a 15 de Janeiro.