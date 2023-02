Patrícia Sampaio vence no Grand Prix de Portugal em Judo

Atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, garantiu o triunfo a 21 segundos do final.

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou no domingo, 29 de Janeiro, a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, na categoria de -78 kg, ao vencer na final a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, por ippon. A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, garantiu o título a 21 segundos do final num ataque ‘ilegal’ da sua oponente, que valeu a Lytvynenko um terceiro ‘shido’ (castigo) ditando a eliminação da judoca ucraniana.

Patrícia Sampaio que, no Complexo dos Desportos da Cidade de Almada, venceu cinco combates, foi a primeira a disputar a final e tudo se conjugou para um sorriso largo da judoca de Tomar depois de um ano de muita superação com nova lesão e cirurgia. Foi isso mesmo que a estudante de Jornalismo lembrou no final: a cirurgia ao ombro, após a lesão em Abril nos Europeus de Sófia, com Patrícia Sampaio a aparecer em Dezembro de 2022 como campeã nacional e agora a ser ouro em prova que abre o circuito internacional de 2023.

A judoca venceu na final de domingo a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, por ippon depois de já ter derrotado a espanhola Lúcia Perez Gomez, a croata Petrunjela Pavic e as sul-coreanas Hyunji Yoon e Jeongyon Lee.