Projecto do Rio Maior Basket para cativar crianças para a modalidade

O Rio Maior Basket tem vindo a desenvolver o projecto “Intervalos Ativos” com o objectivo de promover o clube e a modalidade em todas as escolas do município de Rio Maior. Nas últimas duas semanas o clube contou com a colaboração do RIBAS, a mascote da Associação de Basquetebol de Santarém que ajudou a cativar as crianças das escolas. A mascote visitou também os treinos e jogos dos escalões mais jovens do Rio Maior Basket. O projecto “Intervalos Ativos” tem sido crucial para o aumento do número de praticantes no clube. Conta com mais 700 crianças envolvidas (público potencial), visita todas as semanas um intervalo nas escolas básicas das Marinhas do Sal; Fernando Casimiro; Latino Coelho; Mina do Espadanal; Asseiceira; São João da Ribeira; Alcobertas e Fráguas.

O projecto engloba com menor periodicidade as escolas da cidade de cariz privado e ambiciona expandir estas actividades dinamizadoras da modalidade e do clube para fora do município de Rio Maior.