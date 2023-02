Vice da arbitragem em Santarém tramado pelas redes sociais

António Gonçalves, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da AF Santarém, envolveu-se numa polémica depois de fazer um comentário numa rede social antes de um jogo do Benfica. “Tenho medo é de outro artista que está em campo”, disse.

António Gonçalves é vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém e envolveu-se numa polémica por causa de um comentário na página de Facebook do jornal Record a propósito de uma notícia relacionada com o onze provável do Sport Lisboa e Benfica no jogo contra o Santa Clara. “Tenho medo é de outro artista que está em campo”, escreveu na caixa de comentários da publicação, que dava conta que as águias não podiam contar com Rafa.

O desabafo gerou controvérsia tendo em conta que António Gonçalves exerce funções na arbitragem, e depois de Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, ter afirmado que o dirigente não tem condições para continuar a exercer funções. Duarte Gomes assumiu que o comentário era dirigido ao árbitro da partida, Fábio Veríssimo, mas António Gonçalves, um dia depois, justificou-se afirmando que o desabafo era sobre o facto de Rafa não jogar e do seu substituto ser Julian Draxler. Segundo o Record, António Gonçalves ficou “triste” e “magoado” com as análises feitas ao seu comentário, em especial por Duarte Gomes.