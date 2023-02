João Morgado candidata-se à liderança da JSD de Abrantes

Eleições decorrem no próximo dia 11 de Fevereiro na sede do Partido Social-Democrata de Abrantes.

João Morgado anunciou a sua candidatura à liderança da Comissão Política de Secção da Juventude Social Democrata de Abrantes, estrutura que está desactivada há cinco anos. As eleições terão lugar no próximo dia 11 de Fevereiro, na sede do PSD de Abrantes. Em comunicado, o membro da Assembleia da União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo refere que o mote da sua candidatura é “trazer uma nova esperança” tendo como linha de acção escutar primeiro os jovens.

Conselheiro nacional da JSD e vice-presidente da JSD Distrital de Santarém, João Morgado, de 22 anos, nasceu e cresceu em Rossio ao Sul do Tejo tendo completado na Covilhã a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais.