Refood Santarém com novas instalações

A Refood Santarém vai dispor de um novo espaço em Santarém que vai aumentar a capacidade de armazenamento e manuseamento de produtos alimentares em boas condições para posterior distribuição a pessoas necessitadas. As instalações localizam-se na Rua Capelo Ivens, no centro histórico da cidade. A Refood vai contar com um subsídio mensal de 350 euros por parte do município para apoio ao arrendamento, que vai vigorar durante três anos podendo ser renovado automaticamente por períodos de um ano.