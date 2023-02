Terreno do antigo Bairro 16 de Março em hasta pública

Câmara de Santarém tenta encaixar receita extra com venda de terreno com mais de 3 mil metros quadrados.Valor base de licitação é de 646 mil euros. Anteriores hastas públicas não tiveram interessados.

O terreno onde em tempos existiu o Bairro 16 de Março, num dos extremos do planalto de Santarém, vai ser novamente colocado em hasta pública pela Câmara de Santarém, que assim procura encaixar uma avultada receita extra. O valor base de licitação do terreno, com mais de 3 mil metros quadrados, é de 646 mil euros.

A hasta pública está marcada para 17 de Fevereiro, pelas 10h00, no salão nobre dos Paços do Concelho. O valor do lance mínimo é fixado pela comissão da hasta pública em montante não inferior a 10% do valor base de licitação, apurado a partir do valor da proposta mais elevada. A Câmara de Santarém informa que o programa de procedimentos e o caderno de encargos estão disponíveis para consulta na Divisão de Finanças – Secção de Património, nos dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, bem como no Portal do Município: www.cm-santarem.pt. Os interessados devem apresentar propostas dia 15 de Fevereiro e entregá-las na Divisão de Finanças – Secção de Património.

Há cerca de um ano a Câmara de Santarém tinha lançado outra hasta pública para tentar vender o terreno por um valor base de 476 mil euros. Antes já tinham sido realizadas outras tentativas para alienar o espaço.