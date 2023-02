VFX é município amigo das famílias

O município de Vila Franca de Xira foi distinguido, pela 13ª vez consecutiva, com o prémio de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. A distinção, considera a câmara, vem reconhecer a capacidade interventiva e o contínuo empenho em fomentar práticas de apoio às famílias do concelho e aos seus trabalhadores.

A entrega da distinção - composta por um diploma e uma bandeira - decorreu a 26 de Janeiro e foi recebida pela vereadora com o pelouro dos Direitos Sociais, Manuela Ralha. Entre as medidas implementadas pelo município estão o apoio às famílias mais carenciadas, a adopção de medidas que visam a adaptação e construção de equipamentos nas áreas da educação e saúde, habitação social, transportes, cultura, desporto e tempos livres, bem como a promoção da empregabilidade e estilos de vida saudáveis.