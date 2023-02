AHRESP acerta formas de cooperação com a Câmara de Santarém

Nova gestora da Delegação da Associação, Sofia Lúcio, reuniu com o presidente da autarquia, Ricardo Gonçalves.

A nova gestora da Delegação de Santarém da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Sofia Lúcio, considera ter sido positiva a reunião que teve, a 25 de Janeiro, com o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, durante a qual apresentou algumas das iniciativas que pretende concretizar ao longo do ano.

A AHRESP pretende organizar um encontro de Alojamentos Locais com a presença de associados e não associados, bem como o Turismo de Portugal e alguns agentes turísticos tendo em conta que existem actualmente no concelho 120 locais registados no Registo Nacional de Alojamentos Locais.

A associação apresentou ao autarca o programa Selecção Gastronomia e Vinhos através do qual pretende dar a conhecer os locais onde a gastronomia portuguesa pode ser saboreada e revelou também que pretende promover uma conferência acerca da Gastronomia Sustentável, juntamente com o Embaixador da Gastronomia de Santarém, o Chef Rodrigo Castelo e mais convidados.

Deu também a conhecer a parceria com o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Santarém e a existência de uma Bolsa de Formação online que pretende dinamizar para tentar minimizar a dificuldade que alguns associados sentem em conseguir recursos humanos.

A câmara municipal convidou a AHRESP a estar presente no seu stand da BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) e garantiu à Associação a possibilidade de estar presente na Feira Nacional da Agricultura, Feira Nacional da Gastronomia e Festas da Cidade, a fim de dar a conhecer os seus serviços. Ficou decidido marcar uma reunião com o vice-presidente, João Leite que tem a seu cargo, entre outros, o pelouro do Turismo e Grandes Eventos, para concertar outras formas de cooperação.