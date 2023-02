Abrantes aposta na formação profissional para os alunos de artes

Vários profissionais ligados às artes vão dar formação a alunos do 11.º e 12.º anos do curso das Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes. Os estudantes vão passar mais de 100 horas com encenadores, músicos, maestros, bailarinos e actores, numa iniciativa que culmina com dois espectáculos a realizar na cidade durante o mês de Março.

O executivo aprovou na última reunião de câmara os protocolos de formação em contexto de trabalho para os alunos do ensino secundário, com o objectivo de dar oportunidade aos mesmos “de aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para o perfil profissional do curso”. É competência do município o acolhimento dos alunos - 11 alunos do 11.º ano e 11 alunos do 12.º - e a contratação de um encenador, um produtor, um programador cultural e um monitor para acompanhamento e avaliação da formação. Vão ser investidos cerca de 10.500 euros. A formação decorre na Biblioteca Municipal António Botto e no Edifício Pirâmide, das 10h00 às 18h00.