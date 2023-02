Apoio para Bombeiros de Azambuja comprarem veículo de desencarceramento

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, anunciou em reunião do executivo que a autarquia vai apoiar, com 250 mil euros, a compra de um veículo de desencarceramento para a Associação Humanitária dos Bombeiros de Azambuja. Anúncio esse que já tinha sido dado em primeira mão pelo autarca socialista aos dirigentes e corporação no dia em que a associação celebrou 91 anos de existência.

De acordo com Silvino Lúcio várias empresas instaladas no concelho, assim como a Junta de Freguesia de Azambuja, têm contribuído para a compra do veículo com verbas que, somadas, atingiram os 171 mil euros. O custo total do veículo ronda os 300 mil euros. Recorde-se que a Junta de Azambuja entregou, em Outubro último, um cheque no valor de cinco mil euros à associação humanitária para ajudar à compra do veículo. Tal como O MIRANTE tem vindo a noticiar, os Bombeiros de Azambuja utilizam uma carrinha de caixa aberta para transportar o material de desencarceramento, o que coloca em risco a eficácia do socorro e a segurança dos operacionais.