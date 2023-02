Bicicletas partilhadas de Coruche em actualização

O sistema de partilha de bicicletas de Coruche está a ser actualizado pela empresa responsável pela gestão das denominadas ‘campinas’. A informação foi avançada pelo presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira, que explicou que o sistema de gestão de software das Campinas tem de ser actualizado. “O prestador de serviços disse estar a aguardar as peças que são necessárias para fazer a reparação das bicicletas, assim como a actualização do software de localização das Campinas”, disse. A frota de bicicletas funciona por geo-referenciação e tecnologia inteligente. Só voltam a ficar disponíveis após esta reparação por parte da empresa que gere o sistema.