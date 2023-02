Deputados do PS querem saber quando começam as obras nas Urgências de Abrantes

Deputados do Partido Socialista perguntaram ao ministro da Saúde qual o ponto de situação das obras das urgências do Hospital de Abrantes

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo de Santarém perguntaram ao ministro da Saúde qual a data prevista para o início das obras nas urgências do Hospital de Abrantes, unidade que integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). Os socialistas decidiram pedir esclarecimentos, após terem reunido no início de Janeiro, com o conselho de administração do CHMT, que lhes expôs “a situação de uma obra que já está adjudicada e que ainda não foi iniciada”.

O caso foi denunciado no final de Novembro pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Segundo afirmou o seu porta-voz, Manuel Soares, as obras na Urgência do Hospital de Abrantes têm projecto, financiamento, concurso feito e empresa escolhida para fazer a obra, mas está a faltar a autorização do Ministério das Finanças para que se concretize a adjudicação e o consequente início das obras. O conselho de administração do CHMT, presidido por Casimiro Ramos, confirmou na altura que se está a aguardar “a publicação da portaria de extensão de encargos pelo Ministério das Finanças”.

Na pergunta agora dirigida ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, os deputados socialistas recordam que o CHMT tem uma abrangência populacional de 245 mil habitantes, residentes em doze concelhos, sendo, por isso, “um centro hospitalar crucial para um vasto território”. As obras de requalificação e expansão das Urgências Médico-Cirúrgicas no Hospital de Abrantes, com um custo de 2,9 milhões de euros, “são centrais para o melhor serviço aos cidadãos, mas igualmente para dotar os profissionais de melhores condições de trabalho”, apontam os deputados do PS por Santarém, Hugo Costa, Alexandra Leitão, Mara Lagriminha Coelho, Manuel Afonso e Francisco Dinis.