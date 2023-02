Detido por furtos a residências em VFX fica em prisão preventiva

Um homem, de 46 anos, foi detido por vários furtos em residências nos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Lisboa, Loures, Fernão Ferro e Torres Vedras, informou em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR). Ao suspeito, com antecedentes pela prática de crimes da mesma natureza, foi decretada pelo tribunal a medida de coacção de prisão preventiva. Segundo a GNR o suspeito, que esteve envolvido em 15 furtos a residências, foi identificado e localizado no âmbito de uma investigação que durava há seis meses. No seguimento da acção foi dado cumprimento a um mandado de detenção e de busca domiciliária que culminou na detenção do indivíduo e na recuperação de diverso material furtado, nomeadamente, uma bicicleta, um gerador, um soprador de folhas, três corta sebes, três motosserras, cinco rebarbadoras, dois tico-tico, dois berbequins, duas aparafusadoras e diversas ferramentas, que foram devolvidas aos seus legítimos proprietários.