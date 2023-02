Detidos em Torres Novas por caçarem em zona protegida

A GNR, através do Núcleo da Protecção Ambiental (NPA), deteve dois homens de 69 e 71 anos, por caça em área de protecção, no concelho de Torres Novas. Os elementos do NPA apanharam os suspeitos a caçar a menos de 250 metros de povoados. A acção decorreu a 22 de Janeiro no âmbito da operação “Artémis” que tem por objectivo a prevenção e fiscalização ao exercício do acto venatório.

No seguimento da acção policial foram apreendidas duas espingardas; 152 cartuchos; duas bolsas de transporte de armas; duas bolsas de transporte de cartuchos; um colete com cartucheira e um banco portátil. Os detidos foram presentes a tribunal no dia seguinte, tendo-lhes sido aplicadas pena de multa e suspensão da actividade venatória por seis meses.

A GNR relembra que, entre outros locais, é proibido caçar nas praias, terrenos adjacentes a escolas, hospitais, prisões, lares de idosos, instalações militares ou de forças de segurança, bem como quaisquer terrenos que os circundem, numa faixa de protecção de 500 metros; povoados numa faixa de protecção de 250 metros; as estradas nacionais/auto-estradas, e linhas de caminho de ferro, numa faixa de protecção de 100 metros.