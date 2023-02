Exercício “Armageddon 22” no Sardoal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Companhia Geral CIMIC (Civil-Military Cooperation) realizou, no Sardoal, o exercício Armageddon 22. Nas instalações do mercado municipal um destacamento constituído por 11 militares desempenhou actividades junto de várias entidades do concelho, contribuindo assim para um treino realístico que beneficiará a formação e experiência dos militares.