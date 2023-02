GNR recupera em Coruche e Salvaterra cinco cães roubados

A GNR de Coruche, através do Núcleo de Protecção Ambiental (NPA), recuperou cinco cães que estavam dados como desaparecidos. Foi identificada uma mulher e um homem com idades entre os 20 e os 50 anos, nos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos. No âmbito de uma acção de fiscalização a locais referenciados por furtos e detenção de cães os militares da guarda detectaram os cinco cães, em estado de magreza, sem condições de salubridade e sem alimentação disponível, no interior de uma estrutura dissimulada nas traseiras de umas habitações.

Através de diligências policiais foi possível apurar que dos cinco cães, de raças Drahthaar, Pointer Inglês, Setter Inglês e Braco Alemão, dois estavam desaparecidos, e três haviam sido roubados no concelho da Moita. Os animais foram entregues aos legítimos proprietários e os factos comunicados ao Ministério Público.