Incêndio causa danos na cobertura de armazém em Castanheira do Ribatejo

Um incêndio deflagrou na segunda-feira, 30 de Janeiro, num armazém de uma empresa de transportes rodoviários, em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. O alerta foi registado às 12h30. O incêndio ocorreu num armazém da Transmaior e o fogo foi dado como dominado às 13h59, tendo atingido apenas a cobertura do edifício.

No local estiveram “20 veículos e 49 operacionais” para o combate ao incêndio, indicou a mesma fonte, referindo que “não há vítimas a registar” e o fogo ficou circunscrito ao edifício onde deflagrou. “Os únicos danos que temos a registar de momento e que tenhamos conhecimento foi única e exclusivamente nesta empresa, tendo o incêndio atingido a parte da cobertura do edifício”, reforçou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.