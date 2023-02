Jovem de 18 anos morre em Rio Maior quando ia a caminho da explicação

João Lourenço de Almeida deslocava-se para a explicação quando o carro entrou em despiste. A forma como aconteceu o acidente é um mistério já que a zona onde o acidente ocorreu, perto do estádio municipal, não é propícia a velocidades elevadas. A família reside no concelho de Rio Maior desde que comprou casa numa aldeia há quase 15 anos.

O jovem de 18 anos que morreu num acidente em Rio Maior, tendo sido sepultado na terça-feira, 31 de Janeiro, é de uma família de Lisboa que está a residir há quase 15 anos em Ribeira de Santo André, freguesia de Asseiceira. Na altura em que se deu o desastre o jovem deslocava-se num Porsche para a explicação na cidade e levava a namorada, que ficou com a clavícula partida, encontrando-se a recuperar em casa.

Desconhece-se o que terá causado o despiste, mas no pavimento não havia marcas nem de travagens nem de acelerações. Há vários factores que podem estar em causa, como o facto de antes da rotunda onde se deu o acidente haver uma faixa em calçada e de o piso estar húmido. Algumas pessoas que estiveram no local do acidente dizem que era difícil haver excesso de velocidade porque o espaço de aceleração era de cerca de 100 metros.

João Lourenço de Almeida, que tinha feito 18 anos a 2 de Janeiro, estudava na escola secundária da cidade e era tido como um bom aluno e um jovem educado. Tinha carta de condução há pouco tempo e era filho e neto único. O acidente aconteceu ao final do dia de 26 de Janeiro perto do estádio municipal. A viatura entrou em despiste, embateu num muro e imobilizou-se numa árvore.