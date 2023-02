Luís Amaral continua a liderar a APPACDM de Santarém

Os órgãos sociais da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém tomaram posse recentemente para um mandato de quatro anos.

Luís Amaral vai continuar como presidente da direcção da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém. Os órgãos sociais para o quadriénio de 2023/2026, tomaram posse na sexta-feira, 27 de Janeiro, na antiga capela da Quinta Nossa Senhora do Rosário, no Vale Santarém, onde a instituição tem a sua sede. Da direcção fazem ainda parte António Souto como vice-presidente, Rui de Jesus como tesoureiro, Maria Cândida Santos como secretária e Mário Casal como vogal.

A mesa da assembleia-geral é presidida por Marta Soares, que tem Fernando Soares como vice-presidente e Ana Rita Amaral como secretária. No conselho fiscal continuam José Almeida Barata como presidente e Maria Susete Nunes e Avantino Branco como vogais. A APPACDM de Santarém é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com intervenção social nos concelhos de Santarém e Cartaxo. Foi criada em 1972 com os objectivos de promover e estimular o desenvolvimento das pessoas com deficiência/incapacidade e a sua inclusão na sociedade, disponibilizar apoio aos seus familiares e co-responsabilizar o Estado na defesa dos direitos destes cidadãos. O MIRANTE distinguiu a instituição como Personalidade do Ano 2020 na área da Cidadania.

Na cerimónia de tomada de posse o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, formulou votos de bom mandato aos corpos sociais da instituição e enalteceu o trabalho que tem vindo a realizar. “Há 50 anos que a APPACDM nos dá lições de como cuidar do próximo com amor e carinho”, referiu o autarca, acrescentando que a instituição pode continuar a contar com o apoio do município para continuar a desenvolver a sua nobre missão. Na cerimónia estiveram também presentes o Bispo de Santarém, D. José Traquina, e o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, entre outras individualidades.