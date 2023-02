Mação distinguido como município familiarmente responsável

O município de Mação voltou a ser distinguido, pelo 10.º ano consecutivo, como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis de Portugal recebendo a respectiva bandeira verde com palma. A cerimónia teve lugar em Coimbra no dia 26 de Janeiro, tendo estado presentes Margarida Lopes, vereadora do município responsável pela Acção Social da Câmara de Mação, e uma das técnicas do serviço municipal.

A Câmara de Mação tem implementado ao longo dos anos várias medidas de apoio à natalidade e às famílias proporcionando mais e melhores condições e qualidade de vida a quem reside e constitui família no concelho.