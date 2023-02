Militar morre em Santa Margarida vítima de arma de fogo

Um militar de 25 anos morreu na noite de domingo, 29 de Janeiro, no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância. A morte do segundo sargento terá ocorrido durante o manuseamento de uma arma em circunstâncias que estão a ser investigadas mas que apontam para acidente. A morte foi confirmada por fonte oficial. “O Exército lamenta e confirma o falecimento de um militar”, adiantou fonte do Exército, que detalhou que a morte ocorreu “pelas 20h00 do dia 29 de Janeiro” em Santa Margarida.

No local estiveram a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia Judiciária Militar (PJM) cabendo a esta última a responsabilidade pela investigação. Ainda segundo o Exército, equipas de psicólogos estão a prestar apoio à família do militar falecido, natural da Madeira, bem como os restantes militares que se encontravam em serviço. Em declarações aos jornalistas, a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lamentou a morte do militar em Santa Margarida e garantiu que “todas as instituições foram chamadas” aguardando-se os resultados da averiguação em curso. De acordo com Helena Carreiras, “o Exército de imediato actuou” e estão a ser apuradas “as circunstâncias deste incidente” não sendo de momento possível, “sem esse apuramento concluído, dizer muito mais”.