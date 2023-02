Noite de copos em bar de VFX acaba com dois jovens baleados

Autoridades estão a investigar o que terá estado na origem dos desacatos entre um grupo de jovens e o dono de um estabelecimento de diversão nocturna em Vila Franca de Xira.

Diz quem viu que os confrontos começaram do nada: passavam poucos minutos das 07h00 da manhã de sábado, 28 de Janeiro, quando um grupo de jovens, com idades entre os 20 e os 30 anos, se envolveram numa discussão que resultou em desacatos com o dono do bar Simms, no centro de Vila Franca de Xira, acabando dois deles por serem baleados.

Fonte policial explica a O MIRANTE que o dono do estabelecimento terá começado a ser ameaçado e agredido pelo grupo de jovens quando se preparava para fechar a porta do estabelecimento. Tentando defender-se, o empresário do bar situado na Avenida 25 de Abril terá, alegadamente, recorrido a uma caçadeira que tinha no estabelecimento para disparar tiros de aviso e alguns chumbos acabaram por atingir dois dos rapazes enquanto tentavam fugir pela porta do edifício. Os ferimentos não tinham especial gravidade mas foram accionados os meios de socorro. Um dos jovens, que tinha chumbos alojados na zona lombar, foi assistido no local dentro de uma ambulância pelos Bombeiros de Vila Franca de Xira e não chegou a precisar de ir ao hospital. O outro fugiu do local e deslocou-se pelos seus próprios meios ao hospital da cidade, onde esteve até à hora de almoço, sendo depois identificado pela PSP.

Segundo a vizinhança esta foi a primeira vez que ocorreu uma situação deste tipo. Arlete Nunes vive em frente ao estabelecimento e conta que o maior problema não é o funcionamento do bar mas alguns grupos que ali se juntam madrugada fora em alguns fins-de-semana. “Por vezes fazem muito barulho e chegam a pontapear caixotes do lixo. Não é gente daqui”, garante. No ar sente-se um clima de receio com pouca gente a querer falar do assunto. O MIRANTE contactou o proprietário do estabelecimento mas não obteve resposta. O caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária que está a investigar os contornos do caso.