Oficina de cerâmica em Mação

O desafio do município de Mação, que decorreu no sábado, 21 de Janeiro, foi produzir “Objectos Para Ir Mais Além”, na oficina de cerâmica e adorno que teve lugar no Parque Arqueosocial da vila. A iniciativa destinou-se a toda a população, em especial aos alunos do Agrupamento de Escolas.