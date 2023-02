Onda de vandalismo provoca estragos numa dezena de carros em Vialonga

Moradores deparam-se com espelhos partidos, pneus rasgados e riscos nas pinturas das suas viaturas estacionadas na Rua Quinta D. Cândida. GNR está a investigar.

Foram pelo menos dez os carros alvo de vandalismo na passada semana, na Rua Quinta Dona Cândida, em Vialonga, e a GNR está a investigar o caso para tentar chegar ao autor ou autores dos estragos. Os crimes ocorreram durante a madrugada e só foram descobertos durante a manhã de 26 de Janeiro quando os proprietários se depararam com espelhos partidos, cortes nos pneus, nalguns casos nos quatro, e riscos nas viaturas.

Segundo alguns moradores, esta não é a primeira vez que as viaturas estacionadas nesta rua, em zona habitacional, surgem com estragos pela manhã, nomeadamente de espelhos laterais partidos. Apesar de ser uma zona movimentada os moradores não se aperceberam de barulhos durante a noite que os fizessem suspeitar que estariam a ocorrer actos de vandalismo na via pública. A GNR esteve no local a recolher indícios que possam levar à descoberta da identidade do ou dos suspeitos. O MIRANTE questionou a autoridade acerca da investigação mas não obteve resposta ao fecho desta edição.