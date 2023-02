Preocupação com encerramento de multibanco no Rossio ao Sul do Tejo

População de Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, vai ficar apenas com um multibanco disponível, que também corre o risco de fechar ainda este ano.

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do concelho de Abrantes insurgiu-se, através de comunicado, contra o fecho do multibanco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Rossio ao Sul do Tejo, deixando os habitantes apenas com um multibanco disponível. Recorde-se que o balcão da CGD encerrou em 2016, depois de ter estado ao serviço da população durante cerca de 30 anos. Com o encerramento do multibanco, depois do edifício ter sido posto à venda, fica apenas disponível um multibanco, que também corre o risco de fechar ainda este ano.

O assunto foi levado à última reunião de Abrantes câmara pelo vereador Vasco Damas, considerando este problema “um sinal preocupante de declínio no território”. O representante do movimento independente ALTERNATIVAcom confrontou o presidente do município, Manuel Valamatos, questionando: “o que é que se pode fazer para inverter a situação ou pelo menos para estancar esta hemorragia, principalmente para poder dar uma resposta às pessoas com maiores dificuldades de locomoção e deslocação?” Para o líder do executivo, “as questões económicas sobrepõem-se muitas vezes ao serviço público”, referindo dificuldades em algumas freguesias. “Com o apoio das juntas temos conseguido ultrapassar os problemas e no Rossio ao Sul do Tejo teremos de ir colmatando, mitigando as dificuldades que forem apresentadas”, referiu.