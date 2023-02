Presidente da Agromais condecorado pelo Presidente da República

O presidente da Agromais, cooperativa em Riachos, Torres Novas, foi condecorado pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, na quinta-feira, 26 de Janeiro, com a Ordem de Mérito Empresarial, na classe de mérito agrícola. Luís Vasconcellos e Souza, que foi também presidente da Anpromis- Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo é agora grande oficial da ordem.

A entrega da condecoração decorreu numa cerimónia no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, na qual foram também condecorados 21 militares de Abril, alguns a título póstumo. A condecoração surge numa altura em que a Agromais está a braços com um desfalque do responsável financeiro, que ao longo de 12 anos desfalcou a cooperativa em mais de cinco milhões de euros, sem que a direcção presidida por Luís Vasconcellos e Souza tenha detectado qualquer indício. O valor pode ainda aumentar com a auditoria que está a decorrer.