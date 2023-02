Professores do Agrupamento de Escolas da Chamusca fizeram greve

A manifestação aconteceu um dia depois de se assinalar o Dia Internacional da Educação.

Os professores do Agrupamento de Escolas da Chamusca, de todos os ciclos de ensino, manifestaram-se pela defesa da Escola Pública, pelo descongelamento da carreira docente, seis anos e seis meses, e contra a precariedade da carreira. O protesto decorreu na quarta-feira, 25 de Janeiro, junto ao portão principal da escola sede.

Numa nota enviada a O MIRANTE, os professores afirmam que há docentes que leccionam há cerca de duas décadas e que ainda não são contratados. A manifestação aconteceu um dia depois de se assinalar o Dia Internacional da Educação. Este ano foi determinado que o tema central é investir nas pessoas, priorizar a educação. Em Portugal assiste-se a uma das maiores contestações dos professores com vários protestos e greves que já levaram ao encerramento de escolas em alguns dias no distrito de Santarém.