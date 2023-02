Salvaterra de Magos já formou mais de 600 pessoas em literacia digital

Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos tem a seu dispor material para formar cidadãos em matérias como modelação 3D, robótica e realidade virtual e aumentada.

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos já formou mais de seis centenas de pessoas na área da literacia digital. No âmbito do projeto BiblioTICs, a biblioteca está a dinamizar acções de formação e workshops que dão aos participantes ferramentas básicas para trabalhar com modelação 3D, robótica, serviços públicos online, realidade virtual e aumentada e com a internet em geral.

O projecto trouxe para o espaço da biblioteca vários computadores, portáteis, tablets, drones, óculos de realidade virtual, impressoras 3D e kits da área da robótica. Neste momento é possível fazer inscrição, presencialmente ou através do telefone, para receber formação de criação de currículo, de programação de jogos e animação, de modelação 3D, de realidade virtual aumentada e de serviços públicos e internet.