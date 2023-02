Santarém adere à Rede de Cidades e Vilas que Caminham

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Santarém vai integrar a Rede de Cidades e Vilas que Caminham. A adesão do município foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo. O vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, destaca a importância desta parceria, de âmbito nacional. “O objectivo é que Santarém possa estar no centro da discussão desta importante temática, de forma a podermos partilhar conhecimento e experiências práticas, daquilo que acontece de bom exemplo pelo país fora e também fora dele”, diz o autarca.