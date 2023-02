Sopas da Nossa Terra com muita adesão em Ferreira do Zêzere

Primeira edição de “Sopas da Nossa Terra, Feira de Enchidos e Mel” foi um sucesso em Ferreira do Zêzere.

Foi concorrida a primeira edição da iniciativa “Sopas da Nossa Terra, Feira de Enchidos e Mel”, que se realizou no domingo, 22 de Janeiro, no Mercado Municipal António Teixeira Nunes, em Ferreira do Zêzere. Os visitantes fizeram fila para provar as sopas das várias associações presentes na iniciativa que, segundo o presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, é para manter no próximo ano. “Queremos ter mais colectividades envolvidas”, vincou Armando Cotrim. Para além das sopas tradicionais do concelho e da região, confeccionadas com produtos locais, estiveram também em foco os enchidos de temperos tradicionais e o mel da zona. A Sociedade Filarmónica Ferreirense encerrou o evento com um mini-concerto.

Algumas das entidades e associações presentes na iniciativa foram a Talho Cruzarte, os Apiários Flores do Zêzere, Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere, Centro Recreativo e Cultural dos Carvalhais, Sport Clube Ferreira do Zêzere, Comissão dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas e Moto Clube de Ferreira do Zêzere.