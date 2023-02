Três detidos em Benavente por roubo de cortiça

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em flagrante três homens que estavam a roubar cortiça no concelho de Benavente. No decorrer de uma acção de patrulhamento, realizada no dia 19 de Janeiro, os militares detectaram uma viatura suspeita e, após fiscalização ao veículo, deram conta dos 500 quilos de cortiça furtada.

Os homens, com idades entre os 25 e os 50 anos não conseguiram explicar a origem da cortiça, e após diligências a GNR apurou que tinha sido roubada do terreno onde estava armazenada. Para além da cortiça, os militares apreenderam a viatura dos suspeitos. Os homens foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal de Benavente para aplicação das medidas de coacção.