Vandalismo nos parques infantis do concelho da Chamusca

Pelo menos dois parques infantis no concelho da Chamusca foram vandalizados nos últimos meses. Um deles na sede de concelho e mais recentemente na freguesia de Vale de Cavalos. A informação foi partilhada pelo vereador Rui Ferreira (PS), na sessão camarária de 24 de Janeiro, depois de ter sido questionado pela vereadora da oposição Gisela Matias (CDU). Rui Ferreira explicou que na infraestrutura de Vale de Cavalos foram retiradas tampas, parafusos, mas o que se encontra em pior estado é o pavimento. Segundo o autarca o piso está completamente destruído e coloca em causa a segurança dos utilizadores. “Da forma que está o pavimento, a altura de queda já não cumpre com as normas exigidas para segurança das crianças”, revelou, acrescentando que existem actos de vandalismo pontuais, mas nenhum deles teve a dimensão deste. Rui Ferreira partilhou ainda que o parque infantil vai estar encerrado por tempo indeterminado, uma vez que o piso tem de ser completamente renovado e não há garantias de que vai haver material disponível nos próximos tempos.