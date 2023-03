Diogo Ramalheira e Rita Santos venceram a 28ª Corrida das Lezírias

A prova juntou mais de 2 mil atletas em Vila Franca de Xira. Animação e convívio fazem parte desta iniciativa desportiva que junta miúdos e graúdos.

Diogo Ramalheira venceu a Corrida das Lezírias, em Vila Franca de Xira, que se realizou no domingo, 5 de Março. O atleta, de 35 anos, concorreu a título individual e acabou a corrida em 51min e 09seg. Sérgio Silva, 37 anos, de Os Belenenses, cortou a meta em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou Luís Rações, 47 anos, da equipa de Vale Figueira.

A competição feminina foi ganha pela atleta, Rita Santos, 28 anos, da equipa da Simec, que fez a prova em 01h03 min 33 seg. Em segundo lugar ficou a atleta da RunTejo, Sara Lobo, de 27 anos e em terceiro Pauline Vie, 23 anos, da equipa do Alverca Urban Runners.

Mais de dois mil atletas participaram na 28ª edição da Corrida das Lezírias, distribuídos entre a prova principal, a mini corrida, corridinha e caminhada. A prova principal, com uma distância de 15,5 quilómetros, arrancou do Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, em direcção à lezíria através da ponte Marechal Carmona, regressando ao local de partida, onde terminou.

A zona ribeirinha entre Alhandra e Vila Franca de Xira foi palco da mini-corrida de 5 quilómetros. A corridinha de 400 e 800 metros, para os mais novos, decorreu no Parque Urbano do Cevadeiro. No final da prova os atletas agradeceram ao São Pedro uma vez que a chuva deu tréguas durante o percurso.