Auditório cultural de Ourém recebe exposição “Instantes”

O Auditório Cultural dos Paços do Concelho de Ourém vai receber até 30 de Abril a exposição de pintura “Instantes”, por Eunice Lopes. A mostra foi inaugurada na sexta-feira, dia 17 de Março, numa sessão que serviu também de apresentação e explicação dos trabalhos. A exposição permite viajar pelas imagens e sentimentos gravados na memória da pintora. Através de fotografias capta o momento que a inspira, eternizando-o com formas, traços e cores.

A exposição vai estar patente no Auditório Cultural dos Paços do Concelho até 30 de Abril, de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00.