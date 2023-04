Cavaleiro Rui Salvador suspende temporada taurina

Rui Salvador, cavaleiro tauromáquico natural de Tomar, vai suspender a temporada taurina de 2023, segundo anunciou na sua página oficial das redes sociais. Rui Salvador, que completa quatro décadas de alternativa em 2024, emitiu um comunicado “de coração apertado, mas com sentido de responsabilidade e respeito por todos”, onde explica que a renúncia se deve a “motivos pessoais e vários compromissos profissionais futuros”.

O cavaleiro agradece aos empresários que selaram acordos e pré-acordos nas praças de várias cidades do país, nomeadamente Tomar, Azambuja, Vila Nova da Barquinha, Portalegre, Nazaré, Figueira da Foz, entre outras localidades.

Conhecido pelos aficionados da festa brava como o “cavaleiro dos ferros impossíveis”, Rui Salvador promete voltar em 2024 com o nível que o fez conquistar várias arenas do país e do mundo, de forma a tornar “memorável” a celebração dos 40 anos de alternativa. Rui Salvador nasceu a 1 de Janeiro de 1965 em Lisboa, mas mora há muitos anos em Tomar. Foi-lhe dada alternativa a 9 de Agosto de 1984 na Praça do Campo Pequeno, tendo como padrinho José Mestre Baptista. Rui Salvador foi Personalidade do Ano de O MIRANTE em 2009.