Museu do Neo-Realismo vai dedicar exposição à vida e obra de Sidónio Muralha

O legado do escritor neo-realista vai estar patente na exposição Sidónio Muralha: Caminhada Insubmissa, que inaugura a 15 de Abril.

Sidónio Muralha: Caminhada Insubmissa é o título da exposição integralmente dedicada à vida e obra deste autor neo-realista, que vai abrir ao público dia 15 de Abril, no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira. A exposição visa assinalar o centenário do autor, nascido em Lisboa em 1920, que foi adiada por causa da pandemia.

Tendo iniciado o seu exílio em 1943, Sidónio Muralha passa por África e pela Europa, acabando por se fixar no Brasil até ao final da sua vida, em 1982. A caminhada de vida de Sidónio Muralha será documentada com recurso a fotografias, objectos do quotidiano, obras de arte, discos, vasta correspondência e livros representativos de um percurso traçado em três continentes e dezenas de países, onde afirmou e divulgou o neo-realismo.

Sidónio Muralha deixou um importante legado como escritor de prosa e poesia, tendo sido ainda letrista e dramaturgo. Uma das suas mais importantes obras infantis, o livro de poesia Bichos, Bichinhos e Bicharocos (1949), continua a ser regularmente recomendado nas escolas portuguesas. A curadoria da mostra é de Violante F. Magalhães e José Noras.