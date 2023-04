Passeio de cicloturismo assinala o Foral de Samora Correia

O Foral de Samora Correia vai ser assinalado com o tradicional passeio de Cicloturismo. A iniciativa está marcada para domingo, 2 de Abril, pelas 09h00, no Parque Ribeirinho do Almansor, em Samora Correia. São esperados centenas de ciclistas neste passeio organizado pela junta de freguesia. As inscrições são gratuitas. O Foral de Samora Correia data do ano de 1510.