Santarém acarinha ideia de acolher museu nacional da tauromaquia

Ideia foi suscitada num encontro que reuniu em Santarém agentes ligados à festa brava e o presidente do município recebeu-a de braços abertos.

A Câmara de Santarém vê com bons olhos a criação, na cidade, de um museu de âmbito nacional dedicado à tauromaquia. Essa ideia foi projectada durante uma reunião com diversos agentes ligados à festa brava que decorreu na cidade durante as Festas de São José e, na última reunião do executivo municipal, o presidente da autarquia, Ricardo Gonçalves, foi claro: “um museu nacional da tauromaquia em Santarém é algo que todos devemos acarinhar”.

O assunto tinha sido suscitado minutos antes pelo vereador Diogo Gomes, que deu conta da sua participação nesse encontro ligado ao mundo taurino, que reuniu associações do sector, autarcas e deputados, entre outras personalidades, garantindo que estão “todos unidos na defesa das nossas tradições”. Refira-se que no domingo, 19 de Março, estiveram mais de 10 mil pessoas a assistir à corrida de toiros que se realizou na Monumental Celestino Graça.

Santarém pode aproveitar a indecisão de Vila Franca de Xira para acolher esse espaço dedicado à memória da tauromaquia. Tal como O MIRANTE deu nota, em Junho de 2022, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, garantia que vai abrir o museu só não sabe quando. Depois de avanços e recuos na última década, polémicas entre aficionados e do anterior presidente Alberto Mesquita ter atirado a toalha ao chão, o novo presidente do município garante que o museu é para avançar e deixou a dica de que a localização cada vez mais provável será a Praça de Toiros Palha Blanco.

“Vamos construir e abrir o museu logo que isso seja possível. É um trabalho que está a ser feito com a sociedade civil, seguindo um programa funcional cuja base está praticamente definida e será adaptada às novas tecnologias e aos novos tempos”, explicou o autarca de Vila Franca de Xira em reunião de câmara. Fernando Paulo Ferreira diz que das conversações havidas com o Provedor da Misericórdia de Vila Franca de Xira, a dona da praça de toiros, “há convergência no interesse e possibilidade” de vir a instalar o museu na praça. A discussão estava, segundo o autarca, em cima da mesa.