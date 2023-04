Raid Templários BTT com participação record

Cerca de 400 atletas participaram no Raid Templários BTT para percorrerem duas distâncias, o Mini-Raid de 40km e o Raid de 55km sempre em território do concelho de Tomar. A competição, que registou um número recorde de participantes, integra o Troféu Ribatejo Norte, composto por seis provas entre Março e Outubro, tendo sido esta a primeira.

Os mais rápidos a completarem os percursos foram, no Raid 55Km, Luís Diogo, Pascal Inácio e Nelson Manique todos da equipa Róódinhas/Master Vantagem. Na prova de 40km venceu Leonardo Gregório (BTT Marinhais), seguido de Fábio Silva (Roda Livre Cartaxo Team/Casas do Ambiente) e Micael Silva (BTT Marinhais).