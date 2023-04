SC Ferreira do Zêzere continua entre os grandes do futsal nacional

A equipa sénior masculina de futsal de Ferreira do Zêzere garantiu a manutenção na Liga Placard e está apurada para disputar a fase final da Taça de Portugal.

O Sport Club Ferreira do Zêzere assegurou a manutenção da Liga Placard de futsal a quatro jornadas do final da fase regular da prova. No ano de estreia na principal competição nacional da modalidade o clube ribatejano ocupa o 9º lugar entre 12 equipas e, com 21 pontos, já tem uma distância pontual face aos dois últimos, Portimonense e FC Azeméis, que lhe permite respirar de alívio e sonhar ainda com um lugar entre os oito primeiros, que vão disputar o play-off de campeão. No entanto, a recta final do campeonato não se afigura fácil, com jogos contra Sporting, Benfica e Eléctrico de Ponte de Sor.

O emblema do norte do distrito de Santarém está também entre as oito equipas apuradas para disputar a fase final da Taça de Portugal de futsal, que se disputa de 30 de Março a 2 de Abril, na Póvoa de Varzim. O SC Ferreira do Zêzere defronta nos quartos de final o CD Nacional. Os outros encontros dos quartos são Modicus – Nun’Álvares, SL Benfica - SC Lusitânia e Sporting CP - SC Braga.