Santarém Cup volta a entrar em campo na semana da Páscoa

Torneio de futebol de formação organizado pela Académica de Santarém vai envolver 62 equipas de 28 clubes e quase novecentos atletas.

A nona edição do Santarém Cup 2023/Borrego Leonor & Irmão, Lda vai envolver 865 atletas dos 8 aos 13 anos, 62 equipas de 28 clubes, cerca de 50 árbitros e uma centena de voluntários na sua organização, números que fazem do evento o maior torneio de futebol de formação organizado por um clube, a Académica de Santarém. A competição vai decorrer na semana que antecede a Páscoa, de 5 a 8 de Abril, nos campos da Escola Agrária de Santarém, Ribeira de Santarém e ex-EPC.

A edição de 2023 tem como padrinho o ex-futebolista profissional Cândido Costa e como embaixadores o futebolista profissional Jaime Simões, que joga actualmente no Sporting da Covilhã, e a jovem futebolista do Sporting Marta Melão, que jogaram vários anos nos escalões de formação da Académica de Santarém.

O torneio conta com um vasto conjunto de patrocinadores e parceiros a quem o presidente da Académica de Santarém, Carlos Esteves, agradeceu durante a sessão de apresentação da iniciativa, que decorreu no W Shopping, em Santarém. Do conjunto de clubes convidados fazem parte os três grandes do futebol nacional, FC Porto, SL Benfica e Sporting CP, bem como diversos emblemas ribatejanos e de outras regiões do país.

Paula Borrego, da empresa que dá nome ao torneio desde o ano passado, realçou a importância da iniciativa e afirmou que continuará a apoiar sempre que possível uma iniciativa que considera muito interessante. Na apresentação discursaram também o administrador do W Shopping, Rui Rosa, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, o presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que foram unânimes nas felicitações à organização e nos votos para que os jovens atletas se divirtam num ambiente de desportivismo.