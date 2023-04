Selecção Nacional de Footgolf treinou em Caxarias

A Selecção Nacional de Footgolf realizou o primeiro treino, a 18 de Março, no campo do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias. O vereador da Câmara Municipal de Ourém, Humberto Antunes, assistiu à sessão que contou com a presença dos membros da direcção da federação, assim como dos jogadores apurados para representar Portugal no Mundial, em Orlando, Estados Unidos da América, de 27 Maio a 6 de Junho. Marcaram também presença o seleccionador nacional e o capitão da equipa.

Do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias estão apurados cinco jogadores, três na categoria masculino, um na categoria feminino e um como convidado especial.